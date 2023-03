A poco più di un mese dalla lite con José Mourinho a Cremona, Marco Serra è pronto a tornare in campo. L'arbitro di Torino è stato designato dall'Aia tra i direttori di gara per la 31ª giornata di Serie B: sarà lui infatti a dirigere Venezia-Como, in programma sabato 1 aprile alle ore 14.



LO SCONTRO - Lo scorso 28 febbraio Serra era finito sotto i riflettori per lo scontro verbale con il tecnico della Roma, durante la sfida con la Cremonese allo Zini. Il fischietto di Torino (in quel caso quarto uomo) avrebbe rivolto frasi irriguardose a Mourinho, espulso e poi furioso nel post-partita. L'episodio era costato 2 giornate di squalifica allo Special One.



DEFERITO - Lo scontro Serra-Mourinho è finito sotto la lente della Procura Federale che, dopo aver ascoltato le parti, aveva comunicato all'arbitro un deferimento imminente. Serra però, dopo aver ottenuto una seconda audizione con il Procuratore Giuseppe Chinè, è ancora in attesa della pronuncia della Procura.