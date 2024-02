Was für ein Auftakt



Der Ball plötzlich im Tor von Real - aber zuvor eine Abseits-Position?



2. Min.

0:0 #RBLRMA #UCL pic.twitter.com/zJt3xmKQ0h — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 13, 2024

Polemiche arbitrali non solo in Italia, scelte contestate si prendono la scena anche in Europa. E come accaduto nell'ultimo turno di Serie A, protagonista è il- L'episodio accade al 2' di gioco di, andata degli ottavi di finale dialla Red Bull Arena. I padroni di casa passano in vantaggio sugli sviluppi del primo calcio d'angolo: sulla respinta conclusione da fuori area di Schlager schiacciata a terra, sul pallone si avventa. La rete però viene annullata per- La rete viene annullata infatti per fuorigioco di un altro giocatore del Lipsia,. L'assistente alza subito la bandierina e l'arbitro bosniaco Irfan Peljto annulla la rete, check del VAR (la coppia olandese Pol van Boekel-Dennis Higler) che conferma la decisione. Il motivo? Quella di Henrichs viene giudicata come un'interferenza ai danni del portiere dell'estremo difensore del Real (foto in copertina, immagini Movistar).- Una decisione che non convince il Lipsia, che subito twitta esprimendo perplessità per la decisione, e scatena le polemiche sui social e sui media tedeschi e spagnoli: da una parte chi sostiene che il movimento di Henrichs costituisca un'effettiva interferenza nell'uscita di Lunin, dall'altra chi ritiene invece che il portiere russo fosse comunque lontano per poter intervenire ed evitare la rete di Sesko.- Resta l'annullamento del gol e arriva a soli due giorni da un episodio simile visto nella 24ª giornata di Serie A in. I nerazzurri sono passati in vantaggio con il gol di, sull'azione c'è stato un lungo check del VAR - con tanto di on field review - per valutare se(in posizione di fuorigioco al momento della conclusione) recasse o meno disturbo a. A differenza di quanto accaduto a Lipsia, in quel caso l'arbitro Marco Guida e la coppia al VAR Mazzoleni-Pairetto. Una decisione accettata e ritenuta corretta, al termine della partita dell'Olimpico, anche dal tecnico giallorosso