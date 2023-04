Grazie al successo di ieri per 3-1 a Gozzano, il Sestri Levante vince il girone A del campionato nazionale dilettanti (con 14 punti di vantaggio sulla Sanremese seconda in classifica a 4 giornate dalla fine) e viene promosso in Serie C per la prima volta nella storia.



Il presidente della Lega, Pro Matteo Marani esprime le sue felicitazioni alla squadra ligure: "Congratulazioni per la vittoria del campionato di Serie D. Con merito avete trasformato il vostro sogno in realtà. Complimenti per lo straordinario risultato. Vi aspettiamo in Lega Pro".