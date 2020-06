In attesa dell’ufficialità dello scambio Pjanic-Arthur fra Juventus e Barcellona, l’allenatore dei blaugrana, Quique Setien, parla in conferenza stampa del centrocampista brasiliano, che dalla stagione 2020-21 sarà bianconero: "Arthur ha detto ai suoi compagni la stessa cosa che ho detto io. Non ho dubbi sul suo impegno fino all'ultimo giorno in cui è qui. E’ un nostro giocatore fino all'ultima partita della stagione".