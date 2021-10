IL TABELLINO

alla Juve e all’Inter., ricacciando chissà dove anche i fantasmi che dopo le malefatte in Europa League aveva incrociato sulla propria strada., il Napoli messo sotto per un tempo dalla Fiorentina (gol di), ma anche capace di reagire e vincere (con) la più difficile delle partite giocate sino ad ora.. E’ un calcio un po’ gemello quello che portano sul prato la Fiorentina e il Napoli. Però con una differenza non da poco: la Fiorentina è più viva, più presente. Osa di più. O forse no. O forse ha “solo” muscoli più freschi, mente più sgombra e, soprattutto, più voglia di dettare le regole del match così come l’ha studiato. Preparato. Come l’ha preparato? Piazzando un trappolone in mezzo al campo, dove di solito il Napoli costruisce i suoi successi.in particolare e poi Callejon costantemente interno, cosa che ai viola offre due vantaggi: un uomo in più là in mezzo e tanto spazio a destra per le corse di Odriozola. Si va avanti così per mezzo primo tempo. Un paio di tentativi (18’ Pulgar da fuori e Ospina sveglio e, 22’, Anguissa di testa, però fuori) e nulla più e con Spalletti che non può non accorgersi di quello che succede in campo, ma che non riesce a trovare una soluzione a quei problemi.e. Sovrastato sul piano fisico e anche tattico, ma comunque capace di limitare i danni. Addirittura di nascondere alla men peggio le difficoltà. Fino alla mezz’ora, però. Sino a quando per una imperfetta e anche presuntuosa disposizione a zona sui calci piazzati, non lascia(29’) una sponda morbida e perfetta del deludente signorino Vlahovic. Gol della Fiorentina, dunque. E vantaggio che ci sta. Un vantaggio, però, che assopisce quella voglia viola.O, magari, è solo il Napoli che trova la forza di reagire, chi lo sa. Cert’è, Lozano (34’) prima prova la reattività del Drago e poi, due minuti dopo,di rigore., ancora fresco e pettinato come quando è entrato in campo e il suo destro non perdona. Così è: pari e patta grazie a due calci piazzati o giù di lì e tutto da rifare.. Non che la Fiorentina se la guardi la partita, questo no, ma adesso i centrocampisti di Spalletti sfuggono alle asfissianti marcature ea il Napoli trova spazi e profondità mai visti prima e riporta in campo la qualità che l’ha sistemato al primo posto della lista. Svolta di testa, insomma, il Napoli e così svolta pure il risultato.. Non s’alza in tempo l’ultima fila viola e Napoli in vantaggio. Uno schemino semplice ma furbo. Tutto qui. Però, quanto basta per riscrivere il risultato e anche la storia d’una partita che dopo la prima mezz’ora sembrava destinata a un finale assai diverso.. Sottil e Torreira in campo per Callejon e Pulgar nella Fiorentina e poi anche Benassi per Odriozola e Maleh per Bonaventura per provare a raddrizzare l’attacco e la partita. Spalletti, ovviamente, non se ne sta a guardare e ne cambia tre in meno d’un quarto d’ora: Politano ed Elmas per Lozano e Zielinski e poi Demme per Insigne. Il Napoli, dopo i due minuti contro il Cagliari, ritrova il tedesco chiamato a dare maggiore copertura. Si guarda le spalle, insomma, l’allenatore azzurro. Il quale, però, proprio nel finale (83’) ci ripensa e mette in campo due-attaccanti-due: Mertens (ritrovato pure lui) e Petagna per Fabian e Osimhen. Vuole evitare d’essere tenuto troppo basso, Spalletti, il quale rischia solo un paio di volte: uno strano flipper davanti a Ospina e poi un mezzo missile di Sottil che Ospina para., il gol se lo divora.Marcatori: 28’ p.t. Quarta (F), 38’ p.t. Lozano (N), 5’ s.t. Rrahmani (N)Assist: 28’ p.t. Vlahovic (F), 5’ s.t. Zielinski (N)Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola (s.t. 32’ Benassi), Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura (s.t. 32’ Kokorin), Pulgar (s.t. 20’ Torreira), Duncan (s.t. 32’ Maleh); Callejon (s.t. 12’ Sottil), Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (s.t. 38’ Mertens), Anguissa, Zielinski (s.t. 12’ Elmas); Lozano (s.t. 12’ Politano), Osimhen (s.t. 38’ Petagna), Insigne (s.t. 24’ Demme). All.: Spalletti.Arbitro: Sozza di Seregno.Ammoniti: 31’ p.t. Bonaventura (F), 36’ p.t. Bonaventura (F), 7’ s.t. Pulgar (F), 9’ s.t. Anguissa (N), 67’ s.t. Mario Rui (N), 45’ s.t. Demme (N).