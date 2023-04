Il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il nostro acquisto più clamoroso? Mi viene in mente Iturbe. Un acquisto quasi impensabile, una promessa di campione che abbiamo fatto ri-sbocciare. C’era la fila per lui, Conte si dimise dalla Juve perché non glielo presero. Venduto alla Roma molto bene, si è perso di nuovo. Non me lo sarei mai aspettato. Aveva perso l’umiltà".