Il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Rrahmani mi ha sorpreso. Guardate cosa sta facendo: titolare fisso di una grande squadra che sta vincendo lo scudetto, uno dei più forti centrali del momento".



"Potevo guadagnare di più da Amrabat, ma lui non ha voluto andare a Napoli. E magari coi giovani cresciuti qui. Jorginho, per dire. Ho preso il Verona per lui, mi ero innamorato di quel talento. Venduto a 9,5 milioni, da Napoli è andato via a 60 milioni di euro".