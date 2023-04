Il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono molto contento di aver festeggiato i 110 anni con la promozione in A, dopo 11 stagioni. Ora speriamo di celebrare i 120 con la salvezza, ci credo perché vedo la squadra ancora viva".

"Pentito per troppe cessioni? No, quando si vende non bisogna pentirsi, perché c’è sempre una ragione. Inutile tenere un giocatore che non vuole più restare. Poi il bilancio va sempre tenuto presente".



"Tengo ancora tantissimo al Verona, è parte integrante di me. Sono molto contento di questa città, di tutto quello che può offrire e di quello che posso offrire io a loro. Le voci girano come per tante altre società, ma non c’è nulla. Verona fino al 130°? Vediamo... faccio 70 anni, ci posso ancora stare. Poi ci si rincoglionisce ed è meglio passare la mano. Seriamente, io voglio restare anche se andiamo in B, certo. Progetti? Non c’è un piano B, per ora c’è solo il piano A".