Cominciamo dal sabato, dalla SFIDA A MISTERPALMIERI. Sembrava di essere ancora a gennaio. L'unica vera assicurazione sulla vita per il momento si chiama Haaland, gioca centravanti (quando non parte dalla panca) nel Borussia Dortmund, segna come se giocasse nel campetto sotto casa, ti regala over vittorie ed handicap come se fosse tuo nonno sotto l'albero di Natale.



Per il resto s'incagliano in molte. Per esempio, il Mister (cioè io) ha perso una quaterna che ancora ulula alla luna. Con l'handicap due gol del Bayern Monaco, andato sul 3-0 a Magonza più o meno come ha fatto il Sassuolo con la Roma. Poi ha deciso che era ora di guardarsi la partita...



E allora è stato il turno del nostro grande SMILLO, che si è buttato verso altri mestieri. Ad esempio, un sistema con fisse e doppie che - nemmeno particolarmente fortunato - ha regalato comunque due vincite intorno al 10 a 1. Ed è stato l'unico a tagliare un minimo traguardo, al sabato. Perché la vincita è stata alla fine abbastanza risicata. Ma c'è stata. E bravo SMILLO. Di Cagliari, United e Lipsia soprattutto si parla ancora, nei bar.



Passiamo alla domenica, con tre vincitori (e uno che si è dimenticato la quota finale, dopo quattro anni che non faccio altro di ricordarlo...).



E' arrivata un'altra bella Eppa di FERRI RAFFAELE: ha scoperto la parola magica che farà arrivare a destinazione le sue bolle. Qui non ve la dico, andatela a leggere nel pezzo che è divertente. Ecco le sue scelte.



ATALANTA GOL



SIVIGLIA GOL



LECCE 1X



UDINESE 12



JUVENTUS 1 OVER 1,5



Una cinquina che ha portato a una cassa di 14 contro 1. Mica mario, diceva quello...





Un altro prode ha deciso che era arrivato il suo momento e ha stampato alla grande, Il suo nick è ALBEEEE, eccola (Lecce 1X, Milan X2, Udinese 2, Juventus più Ronaldo marcatore). Una bella quaterna con il colpo d'estro della Juve+CR7, una bella via d'uscita che nessuno di noi usa spesso.



GIULETS ha preso al volo un raddoppione con la vittoria dell'Inter (multigol 1/4) a 2,20.



Comunque, anche ieri un sacco di "morti e feriti" sul campo di battaglia. Tanti, tantissimi ne ha fatti secchi l'Atalanta che, dopo l'1,19 contro la Spal, si è messa all'anima anche l'1,25 contro il Genoa. Facendo, nel frattempo, sette gol sul campo del Toro. Dimenticare l'Atalanta in questo momento bettistico può essere un bel punto di partenza. Eppure il Maestro Luano ci aveva sdraiati tutti con una bella 1X, in combo... I Maestri si vedono quando si spara la bolla...