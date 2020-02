SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato. Vedo qualcosa di molto interessante ma l'importante è che lo vediate voi. Come sempre, questa rubrica è più che rinforzata dalle vostre idee, dalle vostre bolle, dai vostri suggerimenti. Proprio per questo sono ben accetti i vostri post con spiegazioni del perchè vi piace quel risultato, perchè in quello stadio andrà così ecc ecc. Siamo una piazza nata per questo. E per spingervi in prima pagina, dopo i vostri colpi.



Subito in campo - parlo di Serie A - la Lazio che vive una giornata ultrafondamentale: potrebbe addirittura guadagnare due punti a Juventus e Inter e quindi non è il caso di scherzare. Ma il Bologna è dal 2015 che nell'Olimpico biancazzurro segna sempre. Considerando i problemi di formazione di Inzaghi (qualche titolare acciaccato o fuori del tutto), è proprio sul gol che mi oriento.



Udinese-Fiorentina ci restituirà le stesse immagini di Inter-Ludogorets, ovvero le porte chiuse, una partita che ne diventa un'altra per l'emergenza coronavirus. Sperando che tutto questo duri il minimo. L'Udinese subisce di media una rete a partita nel suo stadio, la Viola ne segna (e ne prende) una e mezza fuori: probabile che un punto possa accontentare tutti ma non credendo nello 0-0 piroetto proprio sulla opzione gol.



Bundesliga con Magonza-Paderborn. Numeri che ci spingono verso una scelta particolare. Vediamola nel dettaglio. I padroni di casa hanno segnato cinque degli ultimi sei gol nella ripresa; cinque delle ultime sei trasferte del Paderborn hanno fatto registrare almeno una segnatura dopo l'80' minuto. Questo ci spinge a considerare la scelta del "tempo con maggior numero di gol il secondo", più o meno alla pari.



Arrivo alla quota che mi ha fatto saltare sulla sedia. Un pareggio e quindici sconfitte per il Tolosa (Ligue 1) ci indicano senza alternative che la retrocessione è praticamente cosa fatta. Il Rennes invece sta lottando per un posto in Champions League con il Lilla e una muta urlante. Pensare di buttare via questi punti al Municipal di Tolosa che sono lì, basta allungare una mano, sarebbe pura follia. La quota, al momento della scrittura di queste righe, era sopra la pari. Pura follia anche quella?



I CONSIGLI DEL SABATO

Lazio-Bologna gol (quota 1,75)

Udinese-Fiorentina gol (1,74)

Mainz-Paderborn tempo con maggior numero di gol secondo (1,92)

Tolosa-Rennes 2 (2,06)



La quaterna vale 12,0 volte la posta