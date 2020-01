Prima e seconda SFIDA A MISTERPALMIERI dell'anno nuovo. La Roma e il Milan hanno pulito per terra nel senso che hanno fatto secchi quasi tutti. Ovviamente la ripresa è un momento particolarmente difficile e infatti le trappole sono scattate all'unisono.



Soltanto in due si sono salvati da questo ciclone della Befana. Sono stati MASSIMILIANO MARCHET (alla domenica) e TIKI TAKA (al lunedi'). Niente di stratosferico ma quando ci sono partite che fanno cadere tutti, già il solo stare in piedi è grandioso.



Massimiliano Marchet ha fatto bingo con una coppiola di pareggi (ai primi 45 minuti) e cioè



BRESCIA X primo tempo



SPORTING LISBONA X primo tempo



a una quota più che onorevole di 5,21 contro 1.







Il giorno della Befana invece ci ha pensato Tiki Taka e con un ambo di marcatori così facile da farti dire: "Perchè non ci ho pensato anche io?". Infatti CR7 e Ilicic non si sono accontentati di farne uno a testa ma il primo ne ha segnati tre e il secondo due!! A una quota di 4,25 contro 1.



E il Mister? C'è andato vicinissimo alla domenica con due quotoni inenarrabili ma l'over 2,5 del match tra Sporting e Porto ci ha fatto saltare su una mina. Peccato. Al lunedì invece nulla di nulla, una quaterna di nebbia...







Questa volta è andata così ma il prossimo week-end di partitoni ce ne saranno ancora, a partire da Inter-Atalanta, Lazio-Napoli e Roma-Juventus (posticipone della serata di domenica). Noi ci riproviamo tutti come un sol uomo. Ma ovviamente aspettiamo voi!