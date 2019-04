Ecco il sabato della SFIDA A MISTERPALMIERI. Era facile aspettarsi le asperità dopo l'ultima, grandissima tornata. Eppure non tutto è perduto, anzi. Due grandissimi li abbiamo scovati anche questa volta!



Il nostro amico PISDIAZ taglia il traguardo del migliore con una sfilata di vittorie casalinghe a 21,56 di quota!!! Vediamole.



JUVENTUS



BARCELLONA



HERACLES



GRONINGEN



NIMES



GALATASARAY







Emacame a 15,40 vi sembra poco? A me per niente, soprattutto in una giornata difficile, molto difficile: unico al traguardo con una quota sopra il dieci, dietro a Pisdiaz. Con una fenomenale quaterna! Quindi l'ottimo Iulius82 che tocca il giusto, il suo ambo triplica la posta.







Il massacro arriva alla domenica. Troppo difficili gli ostacoli di Fiorentina, Lazio e Inter gol (soprattutto) per andare al bersaglio. E così l'unico che colpisce è ANGELO2901 che, facendo leva su un terno con i gol, si toglie la soddisfazione a 3,75 contro 1. Eccole



UDINESE OVER 2,5



AUGUSTA OVER 2,5



VENLO OVER 2,5







E quindi sabato ancora sfolgorante, grazie a due colpi di quota. Alla prossima, senza perdersi d'animo!