Abbiamo una vita piena zeppa di Var si-Rigore sì-Marcatore sì. Sinceramente poteva spostarci di un millimetro il Coronavirus? No ragazzi, nemmeno il rinvio di quasi tutte le partite di Serie A e l'eventualità di vedersi una fine campionato che sa di play-station. Senza pubblico sugli spalti. Abbiamo messo una croce su Inter-Samp e le altre che non si sono giocate e ci siamo buttati a corpo morto (si fa per dire...) su tutte le altre.



E queste due SFIDE A MISTER PALMIERI sono state positive, molto positive (certo, se Atletico Madrid-Villarreal fosse finita in un pareggio sarebbero stati fescennini e putipù ma va bene lo stesso).



Al sabato è stato un vibrante DINAMITE91 (che ci sa fare, quanto ci sa fare il "ragazzo"...) a mettere tutti in fila con una cinquina da 18/1. E se vi sembra poco, suonatemi al citofono! Eccole in fila per sei col resto di due.



CHELSEA 1

CELTA VIGO 1

SPAL 2/2

BOLOGNA 1X/OVER 1,5

LEICESTER 2



Certo, c'è voluto quel grande calciatore di Palacio a dargli la spinta definitiva per festeggiare il compleanno di Sinisa Mihajlovic e per spedire alla cassa il nostro fedele amico "dinamitardo".



Nella SFIDA A MISTER PALMIERI della domenica è andata ancora meglio, con un tris di prodi e coraggiosi che hanno fatto bingo. Vediamo nel dettaglio. E' stato EDO77 a tagliare il targuardo per primo. Ma non con la "piccola" o con i suoi gol, fedelissimo canovaccio cui si è votato. Ma con una sestina di vittorie casalinghe a oltre 15 contro 1! Eccovele sul piatto d'argento.



MANCHESTER UNITED 1

WORLVERHAMPTON 1

RENNES 1

LEVERKUSEN 1

WOLFSBURG 1

SPORTING 1



Ma non è finita lì. Benissimo ha saputo fare anche MATTIA2017 (SALERNITANA 1, WOLVERHAMPTON 1, RENNES 1, VALLADOLID 1) a QUOTA 13,20.



E chi è spuntato in fondo al gruppo dei primi, con la pedalata giusta? Di nuovo DINAMITE91 che ha coronato un week-end calcistico da ristorante stellato con una quaterna a oltre 8 contro 1 (ARSENAL GOL, ALAVES GOL, MANCHESTER UNITED 1, GETAFE OVER 1,5).



Sta tornando la primavera, come previsto. Se ci laviamo le mani con frequenza e agganciamo i risultati giusti nulla può spaventarci, men che meno i partitoni a porte chiuse. Avsalut.