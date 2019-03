Che botte, ragazzi, alla SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato!!! Statemi bene a sentire. Ha vinto CHICCO27 con una mirabolante cinquina a una quota di poco meno di 25 contro 1. Eccola

PARMA

MILAN

BAYERN

BORUSSIA M.

FENERBAHCE gol

Bella new entry tra i vincitori, no? Ma non è stato l'unico, anzi. In una giornata da mille e una notte. A segno anche Davide Sun (spettacolare sestina a quota 16 contro 1), Il nostro Gianluca Magnanti (cinquinozza-monstre a 11 contro 1), Adntex (bell'ambo con Piatek marcatore), Kyappy80 (ambo). Altro che sabato italiano, un sabato da favola.

La SFIDA A MISTERPALMIERI di domenica l'ho vinta io....? Mi sa di sì, con quella cinquina piena di combo, che magari qualcuno di voi avrà copiato (c'è chi l'ha detto appena pubblicata...).

E poi il nostro amico TikiTaka c'è arrivato in derapage, con una quota di 38 contro 1, ma era partito col treno del sabato!

Bombertacco si sarà pagato le spese col gol di Balotelli, così come Giovedìgnocchi con la combo dell'Inter.

In fin dei conti, la migliore delle vostre era quella di Luigi Alessi (quota 5 con il bel pareggio dell'Ascoli). Azzeccata la segnalazione di Kyappy80 che si è accorto del crollo della quota del Vicenza e lo ha detto.

Comunque sia, un altro gran bel week-end. Anche per i ritorni voluti da tutti... Che ci sono stati!