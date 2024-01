Sfida scudetto Inter-Juventus: nerazzurri campioni d’Italia a quota 1.35

Un punto in più in classifica con una partita da recuperare: la sfida scudetto Inter-Juventus vede i nerazzurri davanti alla vigilia del derby d’Italia, che andrà in scena domenica 4 febbraio. L’appuntamento sarà una tappa decisiva anche se la stagione è ancora lunga, ma le quote sulla lavagna scommesse di Betaland danno la squadra di Simone Inzaghi fortemente favorita. Il successo di Lautaro Martinez e compagni è proposto a 1.84, contro il pareggio a 3.45 e la vittoria per gli uomini di Massimiliano Allegri (e il controsorpasso in classifica da parte dei bianconeri) a 4.40. Tutto ancora in bilico, anche se nelle quote antepost Serie A è netto il vantaggio dell’Inter, che si gioca campione d’Italia a 1.35. Ciò non vuol dire che la rimonta sia impossibile, anzi, nonostante il pareggio di Empoli la Juventus può farsi coraggio guardando i numeri dei risultati utili consecutivi in campionato, ben 17. Tanto basta per ritenere la Juventus ancora in corsa a quota 3.75. Situazione diversa per il Milan che al momento ha 8 punti di ritardo (e una partita in più) rispetto alla capolista Inter. Gli obiettivi stagionali dei rossoneri sembrano essere più l’Europa League e la conferma in zona Champions e la quota Scudetto per la squadra di Pioli ormai è proposta a ben 20 volte la posta.