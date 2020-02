La corsa scudetto, la sfida a distanza tra le coppie gol Cristiano Ronaldo-Higuain e Lukaku-Lautaro, il ritorno, per la prima volta da avversario, di Antonio Conte allo Stadium. Juventus-Inter, il derby d’Italia nonché big match della giornata numero 26 di Serie A, è questo e molto di più, si legge in una nota. La prima e la terza della classe sono staccate di sei punti, con i nerazzurri che hanno una partita da recuperare e, domenica sera, si giocheranno una bella fetta nella corsa al tricolore. La Juventus, negli ultimi dieci anni, è stata una sorta di tabù per l’Inter in campionato: 12 vittorie, 6 pareggi e appena tre sconfitte il ruolino di marcia dei bianconeri contro gli storici rivali. Anche per questi numeri, i betting analyst vedono favoriti i ragazzi di Sarri quotati a 2,25 rispetto al 3,40 degli ospiti mentre si scende un minimo per il pareggio, 3,10. Al contrario, secondo gli scommettitori, la sfida sarà più equilibrata del previsto come risulta dai flussi di gioco: il 38% vede un successo bianconero, il 29% una divisione della posta, mentre il 33% dà fiducia ai nerazzurri. Nonostante la propensione offensiva delle due squadre, l’Under, 1,75, si fa leggermente preferire all’Over, 1,97. Gonzalo Higuain, già sette reti all’Inter, scalda il piede: la sua doppietta pagherebbe 13 volte la posta mentre con Lukaku si sale fino a 18. E se invece fossero portieri e difensori ad avere la meglio? I quotisti offrono lo 0-0 a 9,00, secondo Agipronews.