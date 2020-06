Stop per un altro giocatore in casa Torino. A comunicarlo è stato il sito ufficiale del club granata: “Per quanto concerne il bollettino medico, Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. L’attaccante granata verrà valutato la prossima settimana con una nuova ecografia. In gruppo Meite, dopo il lavoro personalizzato degli ultimi giorni”.Il Torino conta di riavere il trequartista a disposizione a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.