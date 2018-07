Vittorio Sgarbi ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Ero venuto a Dimaro anche l'anno scorso, ho degli amici qui e mi hanno chiesto di venire per parlare d'arte. Il mio assistente, che è ignorante come una capra, ha organizzato una mostra chiamata Sgarbi al Sole. Bellezza? La bellezza è anche un bel gol, per chi lo fa, per chi lo riceve è un'inculata. Domani esce un comunicato contro Clooney perché per girare una sua cosa hanno cagato e distrutto il mio paesino per soli 5000 euro che mi hanno dato. De Laurentiis? Mi piace molto, il padre era un grande inventore. Quando io fumavo da bambino fumavo le Camel, oggi invece ci sono le scritte "ti facciamo venire il cancro" ed è sparito il marchio. Ma allora che cazzo le fate a fare? Juventus? Prima ero juventino, ora sono spallino. Torino è fedda, si scalda col calcio, il Napoli è un luogo caldo e ci prova. Maradona? Sia il doping che la droga sono lecite via d'uscita dalla vita. Io fumo per proprio danno, mica lo punisci. Chiedere a De Laurentiis di comprare Cavani? Glielo dico stasera, a cena gli dico: "Corunto di uno stronzo, prendi Cavani!". Disoccupazione? Il napoletano non lavora per non dare vantaggio agli altri, perché il lavoro è questo. Ancelotti? Ha la faccia simpatica, sembra uno che si fa i cazzi suoi, invece l'umanità tende a volere il male degli altri. Secondo me è un chiavatore, uno che fa tanto sesso. Sposato? Impossibile. Ronaldo? Mi sta sul cazzo il fatto che costi più di un'opera d'arte, che resta per sempre mentre lui scade".