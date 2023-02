Vittorio Sgarbi a Radio Kiss Kiss: "Leggo i trionfi del Napoli e ne sono felice perché sono un buon amico di Aurelio De Laurentiis. Non seguo il calcio, ma leggo in giro che non ci sono avversarie e questo vuol dire che il Napoli ha anche grande creatività. Maradona era come Caravaggio, nella mostra dei miracoli che ho fatto a Napoli ho portato la radiografia di un suo piede rotto. Scudetto? Non viene da una vita e mi pare un riscatto. Con il calcio Napoli diventa una squadra e una città europea".