Scende in campo direttamente il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi sul tema relativo al progetto di rifacimento dello stadio di Firenze. Le sue parole raccolte da Repubblica Firenze: "Ho visto l’appello di Icomos, ne ero a conoscenza. Mi confronterò col ministro Sangiuliano. E chiamerò la soprintendente Ranaldi per pregarla di riprendere in mano la pratica del progetto Franchi. Parlerò anche col sindaco Nardella. Non voglio fare guerre. Certamente evitare l’abbattimento del capolavoro di Nervi è stata idea più intelligente di quella di Sala con San Siro a Milano."



CAUSA IN VISTA? - Ricordiamoci che se non troviamo una linea conciliante e di dialogo potremmo trovarci in difficoltà con la famiglia Nervi, con cui entrerò in contatto e delle cui preoccupazioni mi ha informato Gianni Letta: hanno dalla loro l’arma del diritto d’autore sulla struttura, potrebbero trascinarci in una causa. Sono convinto che il progetto possa essere migliorato secondo le suggestioni dell’Icomos, vediamo se c’è spazio per un’interlocuzione