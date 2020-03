Tra le infinite cose scritte sulla vita in animazione sospesa al tempo del coronavirus ne scelgo una. E' un articolo di Antonio Scurati sul Corriere della Sera, con l'autore affacciato alla finestra della sua casa ricovero-prigione a guardar fuori gli altri, a guardare noi stessi.Era sempre sabato sera e frenesia lavoro, estasi outlet, sublime da centro benessere...hanno vissuto bene più di chiunque altro...Più cani che figli e ora rischiano la vita per portare il loro barboncino a pisciare...la generazione più fortunata della storia umana, le tocca vivere la fine del suo mondo...".Abbiamo fatto parte del pezzetto di umanità più agiato, protetto, longevo, meglio nutrito, vestito e curato...A tal punto protetti e agiati che lo siamo stati così senza neanche rendercene più conto, anzi sviluppando e secernendo astio e rancore. Abbiamo vissuto meglio di chiunque, al punto di diventare inesperti della vita. E della morte.Lo scrittore conclude il suo sguardo con la certezza che un mondo nuovo e diverso ce la faremo a costruirlo, dopo.Reddito di sopravvivenza a tutti! Già oggi, proprio oggi, 13,5 miliardi al mese per integrazioni al reddito già in atto.Stampiamo denaro! Puoi stamparne quanto vuoi, magari anche non in euro. Ma cosa c'è sotto il denaro, quale sottostante ne sostiene il valore, la capacità d'acquisto se non produci reddito, se non c'è prodotto e ricchezza da lavoro?, anche sotto pestilenza pasti gratis non ne esistono, puoi far debito, anche a livelli elevatissimi e oggi devi farlo. Ma per far ripartire lavoro e impresa, non solo e soprattutto per assistenza e Welfare.. Non ci sarà un interruttore on/off premendo il quale tutto ciò che abbiamo spento si riaccenderà. La gran parte di noi, ripeto: la gran parte di noi perderà qualcosa in termini di reddito, lavoro, risparmi, impresa. E si dovranno e potranno mitigare i danni, aiutare chi sta peggio. Mitigare, aiutare. Non risolvere, cancellare, andare per così dire in pari.. Prima ne prendiamo atto, meglio sarà per il dopo.., infermieri, cassiere, ambulanze, uomini in divisa...e per gli altri la mascherina normale basta e comunque meglio una mascherina professionale sul volto di un medico che su quello di uno che va a passeggio.: mentre fai 60 milioni di tamponi (ammesso e non concesso si sia in grado di farli) e attendi i risultati passa tre, quattro volte il tempo in cui il virus ha camminato e mutato la mappa del contagio. Dirsi, sapersi dire: tampone per tutti, per tutti chi?Per chi lavora a contatto col contagio, sì di sicuro tampone, per spezzare la logistica del contagio, le sue catene di rifornimento. A questo serve il tampone, non a darci la patente di sano o contagiato.. E fortissima quanto antica è la pulsione, il tendere la mano, il confidare che la penitenza-pestilenza purifichi. E che quindi poi saremo purificati e migliori. Se pestilenze, guerre, genocidi, calamità naturali rendessero gli uomini migliori dopo il loro passaggio, dopo millenni di pestilenze, guerre, genocidi e calamità saremmo angelicati, il che proprio non è.Come specie senza dubbio alcuno. E anche come società, ma la nostra agiatezza, protezione, condizione materiale di vita saranno spinte indietro. Significativamente indietro.. Vivremo, in senso figurato e materiale, per un anno o forse due con la mascherina. Nessuno può sapere quanto e come questo ci muterà. Sgomitavano per il successo e ora siamo a fare la fila per il pane.