Leonardo Blanchard a Tale e Quale Show. Venerdì sera su Rai Uno il 31enne ex difensore di Brescia e Frosinone ha interpretato il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. Prima dell'esibizione in diretta tv, Blanchard (che ha lasciato il calcio per il mondo della moda) ha ricordato il gol segnato in Juventus-Frosinone 1-1: "Era il 23 settembre del 2015. Forse perché sono juventino, ma lo Stadium ha un'energia particolare. Per me ha un significato particolare: segnare il primo gol in Serie A, contro la Juventus, al 93°, per il pareggio. E' tanto tutto insieme".



Parlando insieme al conduttore Carlo Conti, Blanchard ha praticamente confermato la storia d'amore con con Shaila Gatta, ex concorrente di Amici e oggi Velina di Striscia la Notizia. Ammiriamola nella nostra GALLERY.