Mykhaylo Mudryk ha già addosso gli occhi di mezza Europa. Il gioiellino classe 2001 dello Shakhtar piace ai top club della Premier come Arsenal e Manchester City, ma anche a Milan, Roma e Juventus in Italia. Le ultime indiscrezioni parlavano di una valutazione di 100 milioni del club ucraino, smentita dall'agente del giocatore nel corso di un'intervista a Sport Arena: "Sono l'agente di Mudryk ormai da molti anni e sono quindi in contatto con lui ogni giorno. Mi sento spesso anche con il direttore generale dello Shakhtar, Sergey Palkin. In effetti molti club sono interessati a Mykhaylo, mi riferisco a club dei migliori campionati d'Europa, ma al momento non c'è niente di più. Per quanto ne so, lo Shakhtar non sta infatti portando avanti ufficialmente nessuna trattativa. E tutti questi numeri altissimi che appaiono su Internet sono la fervida immaginazione di qualcuno o semplici speculazioni. Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto offerte concrete e molto importanti, ma lo Shakhtar ha sempre detto di no".