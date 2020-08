Intervistato dalla Uefa dopo la vittoria per 4-1 sul Basilea che ha portato lo Shkhtar Dontesk in semifinale di Europa League contro l'Inter, l'allenatore degli ucraini, Luís Castro, ha commentato così il traguardo: "Abbiamo giocato in modo fantastico contro una squadra molto difficile. Ci siamo preparati molto e la semifinale era il nostro obiettivo. Abbiamo passato dei momenti fantastici".