Senza calcio, via dallo Shakhtar. Alla ricerca di una vita normale, Roberto De Zerbi ha parlato ai canali ufficiali del club facendo capire che potrebbe presto andare via: "Potrebbe essere arrivato il mio ultimo giorno da allenatore dello Shakhtar. Ho parlato con tutti, dai dirigenti ai giocatori: se il campionato dovesse riprendere mi piacerebbe rimanere qui, ma se non si dovesse giocare vorrei iniziare una vita normale e tornare a lavorare".