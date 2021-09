Taras Stepanenko, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Non ho parlato con Ruslan Malinovsky, non mi ha dato nessuno consiglio, ma ho visto la partita tra Atalanta e Inter. Non credo sia giusto confrontare Lukaku e Dzeko. Giocano con uno stile simile, ma, per quanto mi riguarda, Lukaku è un attaccante più potente, difficile da affrontare. Dzeko, invece, è più mobile. E' stato capitano della Roma e ora lo è della Bosnia: non è un caso che lo abbiano scelto per sostituire il belga".



SU DE ZERBI - "De Zerbi dal primo giorno ci chiede di dare molto di più a livello tecnico e tattico. Non è sempre possibile vincere, ma l'atteggiamento e lo spirito combattivo che abbiamo avuto con la Dinamo è molto importante. Inter più forte? Vedremo domani, abbiamo giocato con l'Inter di Conte, mai contro le squadre di Inzaghi. Domani dobbiamo fare ciò che lo staff tecnico ha preparato, essere forti mentalmente e capire che possiamo e dobbiamo giocare con squadre così forti".