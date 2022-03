Tra i talenti dello Shakhtar Donetsk c'è il brasiliano Tete, classe 2000 che secondo 90min in Italia piace molto all'Atalanta. Nerazzurri ma non solo però, perché sul gioiello del club ucraino ci sono anche tanti club di Premier: dall'Everton al Leicester, passando per West Ham e Southampton. Occhio anche ad Ajax, Porto e Benfica.