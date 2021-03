Dopo la tripla eliminazione in Champions subita da Juve, Atalanta e Lazio, le intere speranze continentali dell'Italia calcistica si concentrano sull'Europa League, in campo oggi con il ritorno degli ottavi di finale.



Ad aprire il programma è la Roma di Fonseca, di scena alle 18.55 all'Olimpiyskiy di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. I giallorossi arrivano forti del 3-0 dell'andata, ma devono fare a meno di Mkhitaryan e Smalling. Alle 21.00, invece, è il turno del Milan: San Siro accende i suoi riflettori sul big-match del giovedì europeo, una sfida ricca di storia e fascino contro il Manchester United. Discorso qualificazione completamente aperto dopo l'1-1 di Old Trafford: al Milan basta vincere o pareggiare 0-0. Con l'1-1 si va ai supplementari, dal 2-2 in su o con la vittoria dello United passano i Red Devils. Pioli recupera Bennacer (panchina) e Ibrahimovic (non ha i 90', ma potrebbe partire titolare), mentre solo in mattinata scioglierà i dubbi su Leao, Calabria, Romagnoli e Rebic.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Shakhtar Donetsk-Roma (ore 18.55, Sky)



Shakhtar Donetsk (4-3-3): Trubin; Dodò, Vitao, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Maycon, Marlos; Tetè, Junior Moraes, Taison



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral



Milan-Manchester United (ore 21, Sky e Tv8)



Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic



Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood