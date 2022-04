La Lazio sfiderà lo Shakthar Donetsk in amichevole. In attesa che esca la data dell’incontro, il direttore sportivo del club ucraino Darijo Srna ha confermato ai microfoni di Ukraina 24 Tv che dal 13 aprile inizierà una serie di partite amichevoli con i club europei. Nel primo match, il club allenato da Roberto De Zerbi incontrerà il Besiktas, il 19 aprile toccherà al Fenerbache. Ancora da annunciare le date degli incontri con Siviglia, Hajduk Spalato, PSG ed appunto Lazio. I ricavi della sfida andranno in beneficienza a supporto delle popolazioni ucraine colpite dall’invasione russa.