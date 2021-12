Termina amaramente la prima esperienza europea per Roberto De Zerbi. Il suo Shakhtar Donetsk non riesce a vincere nemmeno contro i modesti moldavi dello Sheriff Tiraspol finendo ultimo nel girone D di Champions League, con appena due pareggi in sei gare disputate, 2 sole marcature all'attivo e ben 12 al passivo.



Per il tecnico bresciano un esordio difficile tra le grandi del calcio europeo, con una statistica non troppo lusinghiera a suo carico: è il primo allenatore italiano nella storia della competizione a non aver vinto nemmeno una partita nella fase a gironi. Appuntamento probabilmente rimandato alla prossima stagione: lo Shaktar difatti è primo nel campionato ucraino appaiato alla Dinamo Kiev: la vittoria del titolo consentirebbe al tecnico ex Sassuolo di provare a cancellare velocemente questa prima, amara, esperienza.