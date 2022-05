Al termine della sfida di playoff per la promozione in Premier League tra Nottingham Forest e Sheffield United (giocata martedì e vinta ai rigori dalla squadra di casa), un uomo è stato arrestato per aver colpito in mezzo al campo Billy Sharp con una violenta testata. Il capitano dello Sheffield United ha rimediato quattro punti di sutura al labbro. L'uomo, 30 anni, e si è dichiarato colpevole di quanto accaduto. È stato condannato a 24 settimane di reclusione, al pagamento di un risarcimento di 590 euro al giocatore, a non poter assistere alle manifestazioni sportive per 10 anni.