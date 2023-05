Clamoroso nella semifinale di ritorno dei playoff di League One, la terza serie del calcio inglese. Reduce dalla pesantissima sconfitta per 4-0 del match d'andata contro il Peterborough, lo Sheffield Wednesday manda in visibilio lo stadio di Hillsborough e stacca il pass per la finalissima di Wembley grazie a una rimonta storica: gli Owls segnano quattro reti agli avversari nei 90' regolamentari, poi nei supplementari arriva il gol beffa degli ospiti ma Paterson firma il 5-1 portando il match ai rigori, con la lotteria dagli undici metri che premia la squadra di casa. Virale l'appuntamento telefonico tra due tifosi, che si scambiano il numero dalla tribuna solo per insultarsi.