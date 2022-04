Alan Shearer, ex attaccante inglese, ha parlato a The Athletic svelando un clamoroso retroscena di mercato che riguarda proprio i giallorossi: "Quando stavo lasciando Blackburn, avevo diverse opzioni e l'Italia era una di queste. C’era anche l’interesse di Sampdoria e Roma. Così sono volato a Roma con il mio agente, tutto un gran segreto, e tra un incontro e l'altro mi ha suggerito di fare una visita alla Fontana di Trevi. Stavo tenendo la testa bassa per ovvi motivi, ma 'Che male c'è?' Ho pensato. 'Nessuno mi riconoscerà'. Invece si ferma un pullman, pieno di turisti Geordie. 'Accidenti, Shearer! Che cosa stai facendo qui?' Onestamente, non sapevo cosa inventarmi. Anche nella Città Eterna, mi veniva indicata la strada di casa".