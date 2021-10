Cristiano da Silva Leite, laterale mancino dello Sheriff, autore di 3 assist in Champions League, leader con Antony dell'Ajax, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera con l'Inter: "Nel 2011, a 18 anni, decisi che non avrei più tentato la fortuna, ero partito dalle giovanili del Vasco. Ma mio padre aveva lasciato la famiglia e avevamo bisogno di denaro, così mi misi a lavorare. Due anni in un cantiere navale di Rio, dipingevo e pulivo navi e barche. Finché nel 2013 mi chiamano nel Pernambuco alla Vitória das Tabocas per la B statale. A 24 anni ero in pratica ancora dilettante. Fino all’offerta dello Sheriff: un ex compagno che era stato qui mi contatta e mi dice che cercano un laterale sinistro. Ci siamo sentiti, abbiamo trovato l’accordo. Ora sto in Champions, dopo tante avventure, contro il Real, l’Inter, impensabile. E ora San Siro, con l’Inter, uno dei club top al mondo, ho realizzato un sogno. Mi piace Vidal, la sua grinta, come marca, come attacca, l’entusiasmo che trasmette".