è la quarta sfida del girone D di Champions League ed è già una sfida decisiva per il cammino dei nerazzurri come ribadito anche dall'allenatore Simone Inzaghi in conferenza stampa. In caso di vittoria, infatti, i nerazzurri riuscirebbero a sorpassare in classifica la formazione transnistriana che aveva iniziato con due vittorie ed è stata fermata solo dai nerazzurri nell'ultimo turno.Sheriff Tiraspol-Inter è l’unica sfida in competizioni europee tra una squadra moldava e una italiana. L'Inter ha vinto 3-1 l’andata alla terza giornata. Incluse le qualificazioni, la sconfitta dello Sheriff Tiraspol contro l'Inter alla 3ª giornata è stata la sua prima in una competizione europea dall'agosto 2020 che ha interrotto una serie di 11 partite senza sconfitte (8V, 3N). Dopo la vittoria sullo Sheriff Tiraspol nell’ultimo turno, l'Inter potrebbe vincere due gare di fila in Champions League per la prima volta dall'ottobre 2018 (tre). La formazione moldava è invece imbattuta nelle ultime cinque gare interne tra Europa League e Champions League (3V, 2N).Tutti gli ultimi 17 gol dell'Inter fuori casa in Champions League sono arrivati su azione. L’ultima rete da palla inattiva in una gara esterna nella competizione è arrivata nel settembre 2011, con il difensore brasilianoche ha segnato su calcio d'angolo. Durante le prime tre giornate di questa Champions League, nessun giocatore ha registrato più assist di(tre). L'Inter ha effettuato 29 tiri contro lo Sheriff nell’ultimo turno, record per i nerazzurri in una partita di Champions League dal 2003-04.(4-2-3-1): Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Dzeko​