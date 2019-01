L'ex campione del Milan Andriy Shevchenko, oggi ct dell'Ucraina, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare dell'attuale momento della squadra allenata dal suo ex compagno Gennaro Gattuso. A partire dall'uomo chiamato per riportare i rossoneri in Champions League, Gonzalo Higuain: "C'è tanta pressione su di lui ed è anche stato sfortunato. Mi riferisco al rigore che ha calciato contro la Juventus: certi gol possono cambiare tutto. E' un grande giocatore e sa che si sta giocando il futuro, se il Milan si qualifica alla prossima Champions può restare e si vede che ci tiene. Deve soltanto restare calmo nelle difficoltà, i momenti passano".



Sulla Supercoppa: "La Juve è la squadra più forte del campionato, è quasi impensabile che un altro club la preoccupi, ma in una partita unica è più semplice".



Sulla conferma di Gattuso: "Giustissima, c'è gente con le idee chiare in società, che non balla nei periodi di difficoltà. Leonardo e Maldini stanno lavorando con competenza, non è facile tornare subito al top lavorando soltanto sui prestiti. Vediamo come va a finire il nuovo ricorso al Tas sul blocco del mercato...".