Nella giornata di oggi. L'obiettivo è quello di portare i migliori talenti e club sportivi negli NFT e nello spazio del Metaverse.Oltre a garantire i migliori talenti per l'ecosistema Shirtum, Entourage investirà direttamente in Shirtum e nel suo token ($SHI),Shirtum sta costruendo un ecosistema C2E (Collect to Experience) di livello mondiale per l'industria sportiva, in cui i fan si connettono con atleti e club possedendo e scambiando NFT esclusivi per partecipare sia a esperienze offline che a coinvolgenti eventi del metaverso.- La società ha firmato accordi con alcuni tra i migliori talenti e club: daad Javier, passando per il, Ivan, ile gli argentini delDopo aver lanciato il suo mercato NFT nel 2021, Shirtum sta ora pianificando un passaggio aggressivo al Metaverse nel 2022. Entourage Global è ampiamente riconosciuta come una delle principali agenzie sportive in prima linea nel settore Metaverse e Crypto. Solo quest'anno l'agenzia ha lavorato con FTX nel loro viaggio in Formula 1, Socios.com su una moltitudine di partnership tra cui quella Front of shirt con l'Inter, la partnership coninsieme a numerosi drop NFT per atleti leggendari comeper citarne solo alcuni.Questa partnership è destinata a guidare la crescita esponenziale e ad accelerare l'espansione di Shirtum nel settore dello sport. Il team di Entourage fornirà consulenza su PR e strategia di marketing,, leghe, federazioni e atleti.David Rozencwaig, CEO di Shirtum, ha commentato: “Siamo molto felici di accogliere nella nostra famiglia un'agenzia globale leader di mercato come Entourage. È un grande onore averli a bordo del nostro progetto non solo come partner ma anche come investitore. Questo marchio di approvazione è incredibilmente importante per noi e rappresenta un momento decisivo per lo sviluppo futuro del progetto Shirtum.e NFT per settore dello sport e dello spettacolo”., CEO di Entourage Global, ha commentato: "Abbiamo deciso di collaborare con Shirtum poiché crediamo che il loro progetto rappresenti una vera rivoluzione mentre il mondo dello sport si immerge nel Metaverso.con i loro club e atleti preferiti. Siamo lieti di unirci a artisti del calibro di Alejandro "Papu" Gomez, Ivan Rakitic e Nico Pareja come investitori in Shirtum e siamo entusiasti di condividere questo viaggio".Shirtum, un mercato sportivo che collega i fan con atleti e club di livello mondiale attraverso storie uniche raccontate in prima persona sotto forma di NFT.. L'ecosistema Shirtum ruota attorno al loro token SHI, abilitatore di numerosi vantaggi, sconti e premi.Entourage Global è una delle principali agenzie di partnership del Regno Unito specializzata in sponsorizzazioni commerciali, rappresentanza di talenti e gestione delle partnership., dei media e dell'intrattenimento e ha svolto ruoli cruciali in alcune delle sponsorizzazioni sportive più importanti fino ad oggi.