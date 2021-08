Eldor Shomurodov ha segnato il gol decisivo del 2 a 1 in casa del Trabzonspor e ha regalato un esordio vincente in Conference League alla Roma di Mourinho. L'attaccante uzbeko, al termine del match, è intervenuto ai microfoni in televisione: “Sono felice perché il gol che ho segnato è risultato molto importante per la squadra. Ho qualche problema a dialogare con Mourinho visto che non parlo bene l'italiano, ma sul campo ci capiamo. Penso di poter giocare insieme ad Abraham”.