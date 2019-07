In Belgio è passato rapidamente nelle pagine interne, nel resto d'Europa idem: lo scandalo finanziario che ha sconvolto il calcio belga vive una seconda giovinezza. Nuova serie di interrogatori, e stavolta viene tirato in mezzo anche l'esterno della Lazio Adam Marusic.



SCANDALO BELGIO - In particolare a tirarlo in ballo sarebbe stato uno dei protagonisti in negativo dello scandalo, Devroe, una specie di agente immobiliare dopo aver lasciato l'Anderlecht, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di ds dell'Ostenda. L'ex squadra di Marusic, appunto. Per cui l'Ostenda avrebbe pagato 900mila euro di commissioni, il 100% del valore del giocatore, in arrivo dal Kortrijk.