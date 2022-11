non può dirsi certo felice dell'impiego riservatogli da Simone Inzaghi in questa prima parte di stagione - appena 4 titolarità tra campionato e Champions League - perfettamente in linea con lo scarso protagonismo avuto nella seconda metà di quella scorsa. La definitiva esplosione di Dimarco ha finito per precludere pure la convocazione ai Mondiali con la Germania per l'ex atalantino, chefigurano in questa lista, ma nelle ultime ore per il portale Footmercato, alla ricerca di una soluzione per la fascia sinistra di alto profilo rispetto ai giovani Bard e Lotomba., che da diverse settimane ha puntato le proprie attenzioni su diversi profili capaci di destreggiarsi in quella zona del campo - dalle occasioni Pedraza, Bensebaini, passando per Robinson e Truffert -, una cifra che Marotta e Ausilio sarebbero ben lieti di risparmiare e reinvestire su altri giocatori e altre zone del campo da rinforzare.- Dal canto suo, il giocatore non esclude affatto l'ipotesi di cambiare aria dopo appena un anno pur di rilanciare la propria carriera ma, secondo quanto risulta a calciomercato.com,Già nella precedente finestra di mercato il Bayer Lerverkusen aveva concretamente bussato alla porta dell'Inter, ma la formula del trasferimento proposta - prestito con diritto di riscatto - era stata rispedita al mittente in quanto non offriva la possibilità di acquistare un sostituto all'altezza a certe condizioni economiche.