Il conto alla rovescia sta per scadere: come per ogni estate, il mondo del calcio si ferma ad assistere agli ultimi pirotecnici colpi di mercato che verranno registrati all’Hotel Melià, prestigioso 5 stelle di Milano sede del “Calciomercato Play In Sport”.



L’evento, targato “Play In Sport” fino al 2020, si articolerà per la prima volta in una duplice sessione:

· giovedì 16 e venerdì 17 agosto (chiusura alle ore 20.00) avranno luogo le trattative di Serie A e Serie B

· giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 (chiusura alle ore 12.00) avranno luogo le trattative di Serie C



Del “Calciomercato Play In Sport”, organizzato in collaborazione con Adise (Associazione Italiana Direttori Sportivi), parlano i numeri: solo durante l’edizione di gennaio 2018, sono stati 145 i giocatori presenti per la firma, 270 i giornalisti accreditati, 180 i dirigenti sportivi, 350 i procuratori. Nella zona riservata, sono stati accreditati più di 1800 addetti ai lavori, un’affluenza in crescita del 25% rispetto alle precedenti sessioni.



Un Calciomercato tornato a essere, grazie a Play In Sport, da un lato vetrina del calcio internazionale e appuntamento irrinunciabile per tifosi e addetti ai lavori: anche durante questa sessione, infatti, i direttori sportivi professionistici hanno scelto il “Calciomercato Play In Sport” per riunirsi in due workshop, in programma giovedì 23 e venerdì 24 agosto. Dall’altro, vero e proprio momento culturale che varca i confini dello sport: sono diverse le aziende che scommettono sul nuovo Calciomercato, da Volvo a Wyscout, da Assicurazioni Generali a Planet Win 365, da Bragano’s Partners ad Amaro Lucano, da Consulbrokers a Securesat e fino a Dazn, che dopo aver investito sui diritti di Serie A sarà presente con la sua innovativa struttura anche al Melià.