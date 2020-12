. Se davanti troverà spazio chi ha giocato meno, in difesa, praticamente, scenderà in campo chi non ha giocato affatto. Andreasulla destra, Leoal centro affiancato dal giovane, visto solo in estate col Monza: a loro, in panchina, si aggiunge Mateo, pronto a trovare spazio nella ripresa. Quattro uomini che hanno messo insieme 49 minuti complessivi.Poco più di un tempo diviso 4: 0 minuti per, 0 per, 22 per, 27 per. Quattro uomini che, per ragioni differenti, nel mercato di gennaio possono lasciare il, chi in prestito chi a titolo definitivo, per fare esperienza il più giovane, per portare soldi freschi in cassa i più esperti., arrivato dala parametro zero, cerca spazio, pronto a trovare il campo con continuità: è un classe 2000, un investimento per il futuro, va decisamente aspettato e valutato, illo sa e con la situazione giusta, il francese può partire. Discorso diverso, invece, per gli altri tre: Conti è chiuso da un supere da, che svaria tra destra e sinistra, vice del 2 ma anche di, togliendo di fatto spazio all'ex Atalanta. Che piace al Parma, ma ha un ingaggio alto e pesa a bilancio. Infine, i due centrali:è in scadenza, ha mercato in Spagna e in Argentina, ma aspetta di capire se può rinnovare o meno;, invece, piace sempre in Brasile, conche lo cercarono in estate, coldisposto sì a cederlo ma solo a titolo definitivo. Per mettere da parte un altro tesoretto per cercare un difensore. Sì, perché è quello l'obiettivo di gennaio.E che possa sostituire chi non ha convinto, pronto a mettersi in mostra questa sera nella vetrine europea.