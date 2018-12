Lo avevano anche scritto in un poster pubblico.A Torino un’equipe del reparto di Neurochirurgia delle Molinette era pronta a partire per la Francia munita di una macchina speciale con la quale era possibile immaginare di farlo uscire dal coma dopo un’operazione “impossibile”.Ogni speranza si è dissolta con il silenzio successivo all’ultimo battito suo cuore che si è fermato irreversibilmente e al definitivo respiro inconsapevole uscito dalla bocca di un corpo ormai inutile., nella camera asettica di un ospedale di Strasburgo, dove era stato ricoverato dopo l’attentato subito nei pressi del mercatino di Natale allestito in città vicino al Palazzo dell’Europa.La sua era una di quelle. La si poteva ascoltare ogni giorno sulle onde di Europhonica, l’emittente per la quale il giovane laureato in scienze internazionali lavorava come volontario e con assoluta passione per riferire fatti e misfatti della nostra Europa in uno dei momenti più cruciali della storia.proprio mentre Antonio, in compagnia di due colleghe de La Repubblica scampate all’attentato, era appena uscito dal Parlamento da dove aveva trasmesso un’intervista. La sua ultima intervista. La pallottola, conficcata alla base del suo cranio a appena sopra la colonna cervicale, non poteva essere rimossa. Così si attendeva il miracolo che non c’è stato.. Il suo volto non comparirà sulla copertina del “Time” dedicata a queste vittime soltanto perché è è uscita tre giorni fa, ma è come se ci fosse. Non era un “volto noto” ma una voce amica.@matattachia