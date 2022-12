"El mago" no resistió. 12.55 de este 25.12 a sus 49 años falleció Fabián O'Neill. #QEPD https://t.co/fhBlmqSDjJ — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) December 25, 2022

Non ce l'ha fatta, conosciuto da tutti come il Mago. Era ricoverato da ieri in terapia intensiva alla clinica Médica Uruguaya di Montevideo, Uruguay, dove hanno tentato invano di salvargli la vita. Le sue preoccupazioni destavano già diversa preoccupazione fra i famigliari e la notizia della sua morte è stata diffusa oggi da diversi media locali. In Italia aveva giocato per 7 anni, fra, prima di chiudere la carriera al Nacional, dove aveva iniziato a dare i primi calci al pallone.