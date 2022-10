Dopo una serie di 4 risultati utili consecutivi fra campionato e Youth League, il Milan Primavera di Ignazio Abate si ferma in casa contro l'Empoli sotto gli occhi di Paolo Maldini e Ivan Gazidis (LEGGI QUI) presenti al Vismara. A decidere la gara è il gol di Barsi nel secondo tempo che ruba palla a un distratto Coubis e fredda Nava che era fuori dai pali. Male l'attacco rossonero con Lazetic ancora lontano dallo smalto migliore.





Milan Primavera-Empoli Primavera 0-1

Marcatori: 68' Barsi (E)



Milan: Nava, Coubis, Bozzolan, Simic, Gala, Traore, Lazetic (dal 70' Bartesaghi), Pluvio (dal 70 Mangiameli), Eletu (dal 85' Zeroli), Bakoune, Omoregbe (dal 46' Alesi). A disp. Pseftis, Bartoccioni, Marhage, Nsiala, Stalmach, Paloschi, Longhi. All. Abate

Empoli: Fantoni, Marianucci, Fini (dal 78' Tropea), Seck (dal 65' Barsi), Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski (dal 52' Vallarelli), Rosa (dal 78' Bucancil), Dragoner. A disp. Tampucci, Filippis, Sodero, Crasta, Botrini, Casadei, Ekong, El Biache. All. Buscè



Arbitro: sig. Sfira della sez. di Pordenone

Ammoniti: Kaczmarski, Fini, Buscè (E); Gala, Simic (M)