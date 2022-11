Theo Hernandez ha rivoluzionato l'idea del terzino. L'ha detto Paolo Maldini, uno dei migliori al mondo in quel ruolo.; sono ventidue le reti in quattro anni in rossonero (comprese le due di quest'anno).- Un terzino che spinge come se non ci fosse un domani, nel club come in nazionale.. La Francia vincerà 4-1 all'esordio, e l'esterno del Milan sarà uno dei protagonisti. Ieri come nei prossimi giorni, perché su quella fascia sinistra c'è già scritto "proprietà di Theo Hernandez". E guai a chi gliela tocca.- Specialmente dopo: "Mi sembra un infortunio molto serio" aveva detto Didier Deschamps nel post partita. E non si sbagliava: "Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro" si legge su una nota ufficiale della federazione. Lucas Hernandez saluta tutti, addio Qatar. Switch a sinistra, Theo si prende la fascia: questione di famiglia.- Passaggio di testimone tra fratelli, che dal 2003 sono cresciuti senza padre. Abbandonati, da un giorno all'altro.. Oggi è orgogliosa dei suoi ragazzi, che fino a ieri erano tutti e due al Mondiale in Qatar. L'avventura di Lucas si è fermata per colpa di quel ginocchio che si è girato male, Theo prende in eredità la fascia del fratello e - probabilmente - lo farà fino alla fine del torneo. Con il Milan che osserva dal lontano il suo gioiello, l'uomo che ha cambiato la concezione di terzino.