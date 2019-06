Una giornata di svago che potrebbe tramutarsi in drammatica: sono ore di apprensione per lo Young Boys, e in generale per tutto il mondo del calcio. Nella giornata di ieri, infatti, la calciatrice del club svizzero,, era sul Lago di Como, nei pressi di Musso, per una gita in barca in compagnia di un'amica.. Oggi, dopo quasi 24 ore, Florijana risulta ancora dispersa: le ricerce dei Vigili del Fuoco, proseguite anche durante la notte, continuano; mentre sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Menaggio per ricostruire l'accaduto. Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, lo Young Boys ha espresso la sua ansia: ". Siamo in stretto contatto con i familiari, purtroppo non possiamo fornire ulteriori informazioni al momento. Vi informeremo di nuovo non appena ne sapremo di più".