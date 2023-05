e anche per il doppio confronto di, previsti tutti per le 21 di giovedì.- protagonista molto discusso di Milan-Chelsea di Champions League dello scorso ottobre, quando espulse molto severamente il rossonero Tomori dopo una ventina di minuti e concesse contestualmente un calcio di rigore agli inglesi - assistito dai guardalinee Seidel e Foltyn.direttore di gara del famigerato quarto di finale Real Madrid-Juve del 2018 (accordò tra le polemiche il rigore decisivo per il passaggio del turno dei blancos e fu duramente contestato nel post-partita da Buffon) a fischiare nel primo atto della seconda semifinale. I suoi assistenti saranno Stuart Burt e Lee Betts, con Attwell come Var.Infine, uno dei due match che caratterizza il programma delle semifinali di Conference League,La squadra arbitrale sarà completata dai connazionali Mugnier e Rahmouni come guardalinee, dalla signora Frappart come quarto ufficiale, mentre il Var è Brisard.Queste le designazioni al completo delle due semifinali di Europa e Conference League:Juventus – SivigliaArbitro: Daniel Siebert (GER)Assistenti: Jan Seidel (GER) – Rafael Foltyn (GER)IV: Orel Grinfeeld (ISR)VAR: Bastian Dankert (GER)AVAR: Fedayi San (SUI)Roma – LeverkusenArbitro: Michael Oliver (ENG)Assistenti: Stuart Burt (ENG) – Lee Betts (ENG)IV: Craig Pawson (ENG)VAR: Stuart Attwell (ENG)AVAR: Chris Kavanagh (ENG)Fiorentina – BasileaArbitro: François Letexier (FRA)Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) – Mehdi Rahmouni (FRA)IV: Stéphanie Frappart (FRA)VAR: Jérôme Brisard (FRA)AVAR: Willy Delajod (FRA)West Ham – AZ AlkmaarArbitro: Halil Umut Meler (TUR)Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) – Kerem Ersoy (TUR)IV: Maurizio Mariani (ITA)VAR: Paolo Valeri (ITA)AVAR: Abdulkadir Bitigen (TUR)