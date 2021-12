Il Siena pensa a un nuovo ribaltone in classifica, dopo quello dell'ottobre scorso che ha portato all'esonero di Alberto Gilardino in favore di Massimiliano Maddaloni: dopo un primo impatto confortante per l'ex braccio destro di Marcello Lippi sono arrivati risultati negativi che stanno convinto la dirigenza toscana a dare il benservito al tecnico dopo nemmeno 2 mesi dal suo arrivo.