Janny Sikazwe dice basta, al termine di una stagione sportiva da dimenticare. L'arbitro della Federazione zambiana ha deciso di ritirarsi a 43 anni, pesanti le ultime due figuracce internazionale.



La prima nella Coppa d'Africa 2021, decretando due volte erroneamente la fine dell'incontro in Tunisia-Mali. Il bis per Sikazwe è arrivato ai Mondiali in Qatar, con una direzione di gara disastrosa in Belgio-Canada: due rigori solari negati alla formazione nordamericana in soli 45', sotto gli occhi di uno sconcertato Piergluigi Collina.